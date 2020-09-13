نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تعلن تسجيل 94 وفاة ونحو 5.5 ألف إصابة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل نحو 5.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس التاجي، 5449 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 5488 إصابة أمس السبت و5504 إصابات الجمعة.

وبحسب الغرفة الروسية، تتوزع الإصابات الجديدة بين 84 من أصل أقاليم روسيا الـ85 (باستثناء دائرة نينيتس ذات الحكم الذاتي الواقع في أقصى شمال البلاد)، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 23.5% من المرضى الجدد.

وكانت السلطات الصحية الروسية، سجلت خلال اليوم الأخير 94 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، مقابل 119 وفاة أمس.

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وأكدت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت منذ بداية الجائحة بـ0.5% خلال آخر 24 ساعة وأصبح 1062811 إصابة مؤكدة، منها 18578 حالة وفاة و168008 حالات نشطة (ما يمثل ارتفاعا بـ2665 حالة نشطة منذ يوم أمس).

وتماثل 2690 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في روسيا 876225 شخصا.

وسجلت روسيا حتى اليوم أكثر من 40.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بفيروس كورونا، 355 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 217 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.