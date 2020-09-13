الصين : صفر وفيات وإصابات محلية بـ كورونا

وبحسب اللجنة الوطنية، تم تسجيل 10 إصابات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالى المصابين إلى 85184 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.
وذكرت اللجنة - فى تقريرها اليومى - أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 3 حالات فى شنجهاى وحالتين فى تشجيانج، وحالة واحدة فى كل من تيانجين وخنان وقوانجدونج وقوانجشى وشنشى، ليصل إجمالى الحالات الوافدة من الخارج إلى 2635 حالة غادر منها 2484 حالة المستشفيات بعد شفائهم.
وأضافت اللجنة أن 13 شخصا غادروا المستشفيات أمس السبت، بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالى المتعافين إلى 80399 شخصا، مشيرة إلى أن 6729 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين ما زالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 963 شخصا الملاحظة الطبية أمس.
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