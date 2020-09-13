7 إصابات جديدة بالفيروس في الشونة الجنوبية و مأدبا

دوت الخليج:- سُجّل في الأردن، السبت، 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، 6 منها في لواء الشونة الجنوبية في محافظة البلقاء، وواحدة في محافظة مأدبا.
محافظ مأدبا علي الماضي، أعلن السبت، تسجيل إصابة بالفيروس لفتاة تبلغ 27 عاما، موضحا أن "الفتاة المصابة مخالطة لمصاب في مستشفى البشير وتم نقل المصابة إلى منطقة البحر الميت لتلقي العلاج".
وتابع: "تم الحجر على منزل أسرتها وتم حصر المخالطين وعددهم (7) والعمل جاري على تعقيم منزلها".
وفي لواء الشونة الجنوبية، كشف مصدر طبي لـ "المملكة"، السبت، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لواء الشونة الجنوبية.
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