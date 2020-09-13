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الطائرات التركية تعاود قصف شمال العراق

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قصف الطائرات الحربية التركية، اليوم الأحد، أحد النواحي في محافظة دهوك، شمال العراق، ما تسبب باندلاع حرائق في عدد من المزارع.

وقال مصدر أمني عراقي، لـ“إرم نيوز“، إن ”طائرات تركية، قامت، قبل قليل، بقصف ناحية باطوفا في محافظة دهوك، ما تسبب باندلاع حرائق في عدد من المزارع“.

وأضاف المصدر: ”لم تُعرف حتى الآن، حجم الخسائر البشرية، بسبب استمرار عمليات القصف وتحليق الطيران التركي فوق المنطقة، ما يمنع فرق الإنقاذ والدفاع المدني من التوجه لتلك المناطق. كما شهدت المنطقة، نزوح عدد من العوائل، خشية من إصابة منازلهم، جراء عمليات القصف المستمرة، حتى اللحظة“.

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ويأتي القصف الجديد، رغم الغضب الحكومي والسياسي والشعبي العراقي؛ جراء الخروقات التركية لسيادة البلاد، مما دفع الخارجية العراقية إلى استدعاء سفير أنقرة في بغداد، وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، لثلاث مرات.

وأثارت الانتهاكات التركية الأخيرة، ردود فعل محلية وعربية واسعة، وسط مطالبات للحكومة العراقية، باتخاذ موقف حاسم جرّاء ”التمادي“ التركي، خاصة أن أنقرة لم تعتذر للعراق، بسبب تلك الهجمات، بل أكدت استمرارها في عملياتها.

ومنذ أن أطلقت تركيا في حزيران/يونيو الماضي، عملية ”مخلب النمر“ العسكرية في كردستان العراق، وقُتل فيها مدنيون، تتواصل المواجهة الدبلوماسية بين الدولتين الجارتين على خلفية الضربات الجوية، وعمليات التوغل البرية التركية، في انتهاك واضح للسيادة العراقية من قبل أنقرة، رغم تحذيرات بغداد المتكررة.

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