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ممثلة الأمم المتحدة بالعراق تحذر من انزلاق البلاد لمنحدرات خطيرة حال عدم إجراء الانتخابات في موعدها

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دعت البعثة الأممية في العراق، اليوم الأحد، إلى إجراء الانتخابات في موعدها ومنع السلاح المنفلت؛ وذلك بعد لقاء المرجع الديني، علي السيستاني.

ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، قالت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جنين لاسخارت، اليوم الأحد، إنها بحثت مع المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، موضوع الانتخابات وإجراءها في موعدها وفتح ملفات الفساد الكبيرة.

وأكدت بلاسخارت، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب لقائها السيستاني، على "حفظ سيادة البلد وعدم السماح بالتدخلات الخارجية وفرض هيبة الدولة في هذا الشأن".

وأضافت ممثلة الأمم المتحدة: "تحدثت مع المرجع السيستاني في ثلاثة أمور، منها إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بقانون منصف وعادل لجميع الأطراف وبسط هيبة الدولة وكف السلاح المنفلت وفتح ملفات الفساد الكبيرة في البلد لمحاسبة الفاسدين".

وحذرت بلاسخارت من "انزلاق البلد لمنحدرات خطيرة إذا لم تجرى الانتخابات المقبلة في ظل هذه الشروط".

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