العراق.. مقتل إرهابيين في ضربة جوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن

أفادت وسائل الإعلام العراقية، اليوم الأحد، بتنفيذ التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، ضربة جوية في كركوك أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين.

ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، قوات التحالف الدولي تنفذ ضربة جوية على هدف لعصابات داعش الإرهابية في منطقة وادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك".

وأضافت الأمن العراقي أن الضربة أثمرت عن "قتل إرهابيين إثنين وتدمير وكر ودراجة نارية".

وفي سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 33 مطلوبًا للقضاء وضبط كدس عتاد وقنابل يدوية ضمن الصفحة الرابعة من عملية "الوعد الصادق" في محافظة البصرة.

وقالت الخلية في بيان، إن "القوات الأمنية في محافظة البصرة وخلال الصفحة الرابعة من عملية الوعد الصادق وضمن قاطع المسؤولية، تمكنت من إلقاء القبض على 33 مطلوبًا بقضايا قانونية مختلفة واثنين من الجنسية الآسيوية مخالفين للإقامة".