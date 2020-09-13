تركيا تسحب سفينة من المناطق المتنازع عليها مع اليونان في البحر المتوسط

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أحمد جودة - القاهرة - سحبت تركيا، اليوم الأحد، سفينة التنقيب "أوروك ريس" من المناطق المتنازع عليها مع اليونان في البحر المتوسط.
ومن جانبها قالت السلطات اليونانية، إن سحب تركيا سفينة الأبحاث أوروك ريس من مياه المتوسط إشارة إيجابية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.
وكانت تركيا قد أعلنت عن إطلاق مناورات عسكرية فى منطقة شرق المتوسط، إذ أعلنت وزارة الدفاع التركية، فى بيان لها، أن المناورات ستستمر حتى يوم الخميس المقبل، تحمل اسم "عاصفة المتوسط".
وتشارك فى المناورات قوات جوية وبرية وبحرية تركية، إلى جانب قوات تابعة لجمهورية شمال قبرص، التى لا تعترف بها دول العالم كافة، باستثناء تركيا.
تواصل تركيا تأجيج التوتر القائم فى منطقة شرق المتوسط، من خلال التنقيب عن الغاز الطبيعى، وموارد الطاقة، فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص واليونان، فضلا عن استعراض القوة، من خلال نشر قواتها لتنفيذ مناورة عسكرية أطلقت عليها اسم "عاصفة المتوسط" بهدف الضغط على اليونان، ومحاولة إرغامها على التفاوض دون إملاء شروط.
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