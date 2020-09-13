أخبار اليمن : 37 غارة على 4 محافظات واستمرار خرق هدنة الحديدة

37 غارة على 4 محافظات واستمرار خرق هدنة الحديدةاستمرت خروقات قوى العدوان بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ما أدى إلى إصابة مواطن، فيما أصيب مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة وشن الطيران 37 غارة على 4 محافظات.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 185 خرقاً بينها تحليق تسع طائرات حربية في أجواء التحيتا والفازة وحيس والجبلية والجاح، وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء حيس وكيلو 16 والجاح ومدينة الحديدة والفازة والجبلية.

وشملت الخروقات 57 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و 66 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر إصابة مواطن بجروح نتيجة قصف قوى العدوان لمنزله بالمدفعية في قرية المنقم بمديرية الدريهمي.

كما أصيب مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة، وشن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية باقم.

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وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ست غارات على دائرة الهندسة العسكرية في منطقة سعوان بمديرية شعوب بأمانة العاصمة، وغارة على مزرعة مواطن بقرية صَرِف مديرية بني حشيش في محافظة صنعاء.

وأشار المصدر إلى أن الطيران استهدف جمارك حرض في محافظة حجة بغارة واحدة.

وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان 16 غارة على مناطق متفرقة من مديرية مجزر ، وسبع غارات على مديرية مدغل، واستهدف بثلاث غارات مديرية ماهلية.