أخبار اليمن : جريحان بغارات لطيران العدوان على هنجر في صنعاء

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جريحان بغارات لطيران العدوان على هنجر في صنعاء

أصيب مواطنان بغارات لطيران العدوان السعودي على هنجر بمحافظة صنعاء. جريحان بغارات لطيران العدوان على هنجر في صنعاءأصيب مواطنان بغارات لطيران العدوان السعودي على هنجر بمحافظة صنعاء. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 4 غارات على منطقة الصمع بمديرية أرحب استهدفت اثنتان منها هنجر مزرعة دواجن في منطقة بيت الذيب بمديرية أرحب، ما أدى إلى إصابة اثنين من العمال. وأشار المصدر إلى أن الطيران عاود قصف محيط مطار صنعاء الدولي بغارتين.

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