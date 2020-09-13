من مملكة الحجاز للمملكة العربية السعودية.. اليوم الوطني السعودي 2020

تحتفل المملكة في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر بـ اليوم الوطني السعودي في كل عام، وتعود مناسبة هذا اليوم لتاريخ توحيد المملكة العربية السعودية من قبل المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود.

وتستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال العيد الوطنى الـ 90 حيث تتشح المباني والشوارع باللون الأخضر ويصاحب هذا اليوم احتفالات متنوعة ومختلفة في جميع مناطق المملكة، من عروض وفعاليات وألعاب نارية وحفلات غنائية في الآونة الأخيرة.

ما اليوم الوطنى السعودي

أصدر الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود رحمه الله مرسوم ملكي برقم 2716 في تاريخ 17 جمادى الأول من عام 1351 هجريًا، وكان ينص المرسوم بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية ابتداءً من نفس العام والذي يوافق 23 سبتمبر 1923 ميلادي الأول من الميزان.

اليوم الوطنى السعودي 2020

Advertisements

يوافق اليوم الوطني الـ 90 ، في هذا العام 23 سبتمبر 2019 ميلادي، 1442هـ يوم الأربعاء المقبل .

إقرار إجازة اليوم الوطني السعودي

في عام 2005 ميلادي أقر الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، ابتداءً من اليوم الوطني الـ 75 تمنح إجازة رسمية لكافة القطاعات سواءً كانت حكومية أو خاصة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

مدة اليوم الوطني السعودى



وتمنح الدولة بهذه المناسبة لجميع القطاعات (إجازة اليوم الوطني) وتختلف مدتها من عام لعام، وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن الموظفين سيحصلون في اليوم الوطني الـ 90، أربعة أيام إجازة سيكون موعد إجازة اليوم الوطني وذلك بدءا من يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر الحالي وحتى يوم السبت الموافق 26 سبتمبر.

وقد أعلنت الخدمة المدنية بأن تكون العودة للعمل يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر والذي يوافق 10 صفر 1442 هجريا.