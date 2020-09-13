عاجل.. إصابة 7 جنود أتراك فى قصف صاروخى لنقطة مراقبة بريف حلب

وهذه المرة الثانية التى يتعرَّض فيها جنود أتراك للإصابة فى مناطق تمركزهم بالشمال السورى خلال أسبوع، إذ أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد الماضى، مقتل جندى تركى وإصابة آخرين بجروح فى هجوم على موقع تابع للجيش التركى فى قرية معترم قرب أريحا جنوب إدلب.

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