الارشيف / أخبار عالمية

الجيش العراقي يعلن عن عمليات نوعية على الحدود مع سوريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن الجيش العراقي، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه بالتركيز على حماية الحدود مع سوريا.

ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبأ عاجل لها، قال الجيش العراقي إنه سيقوم بإطلاق عمليات نوعية على الحدود مع سوريا ضد الإرهابيين.

وفي سياق آخر، أفادت وسائل الإعلام العراقية، اليوم الأحد، بتنفيذ التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، ضربة جوية في كركوك أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين.

ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، قوات التحالف الدولي تنفذ ضربة جوية على هدف لعصابات داعش الإرهابية في منطقة وادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك".

وأضافت الأمن العراقي أن الضربة أثمرت عن "قتل إرهابيين إثنين وتدمير وكر ودراجة نارية".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الجيش العراقي يعلن عن عمليات نوعية على الحدود مع سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا