تمويل فوري للمتقاعدين من بنك سامبا يصل الي 500 ألف ريال براتب 2000 ريال بدون ضمانات؛ حيث يعتبر بنك سامبا السعودي من أحد البنوك الموثوق بها في المملكة العربية السعودية ودائماً ما يسعى الي كسب ثقة عملائه من المواطنين السعوديين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية بتقديم عروض مميزة عن ما يقدمه أي بنك أخر في المملكة، ويقدم بنك سامبا تمويل يصل الي 500 ألف ريال سعودي للمتقاعدين فقط في المملكة وبفترة سداد مريحة للعميل تتناسب مع الراتب الخاص به ، ويبحث العديد من المتقاعدين في المملكة عن تمويل شخصي مناسب بشروط ميسرة ولينة وذلك بغرض سد ديون، بناء مشروع صغير أو كبير، شراء سيارة، السفر، أو بغرض أخر، فقد نوضح لكم من خلال موقعنا شروط طلب تمويل المتقاعدين من بنك سامبا وكيفية التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لبنك سامبا. شروط طلب تمويل المتقاعدين من بنك سامبا ألا يقل عمر المتقدم لطلب تمويل المتقاعدين عن 40 عاماً حتي يتم الموافقة علي صرف التمويل من بنك سامبا.

ألا يقل الراتب الشهري للعميل المتقاعد 2000 ريال سعودي كحد أدني لصرف التمويل الشخصي من بنك سامبا السعودي.

أن يكون العميل المتقدم لطلب تمويل المتقاعدين مشترك في المؤسسة العامة للتقاعد أو مشترك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية. المستندات والأوراق المطلوبة لطلب تمويل المتقاعدين من بنك سامبا صورة بطاقة الهوية الشخصية للعميل المتقدم لطلب التمويل التقاعدي بشرط أن تكون البطاقة سارية المفعول. خطاب رسمي من جهة التقاعد الخاصة بالعميل توضح الموافقة على تحويل الراتب الشهري إلى المؤسسة العامة للتقاعد أو للتأمينات الاجتماعية. الموافقة بتحويل الراتب الشهري إلى بنك سامبا حتي يتم الحصول علي موافقة سامبا لصرف التمويل التقاعدي الفوري. كيفية التقديم لطلب التمويل التقاعدي من بنك سامبا التقديم علي طلب التمويل الشخصي بالدخول علي الموقع الإلكتروني لبنك سامبا. أو الاتصال علي الرقم الأتي 8001241010 أو يمكنك زيارة أقرب فرع لك في منطقتك. مميزات التمويل التقاعدي لبنك سامبا أهم ما يميز تمويلات يبنك سامبا أنها تابعة لقوانين الشريعة الإسلامية.

يمكن أن يصل المبلغ التمويلي للمتقاعدين إلى 500 ألف ريال سعودي، ويعد هذا المبلغ هو الحد الأقصى لمبالغ التمويل المخصصة للمتقاعدين المتوفرة في بنك سامبا.

تصل فترة السداد الي 5 سنوات وبأقساط مريحة وميسرة للعميل بقدرته علي سداد الأقساط في الأوقات التي قام بتحديدها بين سامبا.

تتم الموافقة الفورية من بنك سامبا علي طلب التمويل المالي للمتقاعدين بالمملكة العربية السعودية.

في حالة تسديد 20% من قيمة التمويل يمكن الحصول علي تمويل شخصي إضافي.

تتم إعفاء أسرة المقترض من تسديد باقي الديون في حالة عجزه أو وفاته لقدر الله. شروط طلب تمويل المتقاعدين من بنك سامباالمستندات والأوراق المطلوبة لطلب تمويل المتقاعدين من بنك سامبا

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