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نجل ترامب يهاجم بايدن بسبب كورونا

0 نشر
بسنت فاروق 2020-09-13 15:42 0 تبليغ

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وقال نجل ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "كان من الممكن أن يسمح جو بايدن لعشرات الآلاف من المرضى بدخول بلدنا، الأمر الذى كان من شأنه أن يربك نظامنا الصحى بالفعل، لحسن الحظ، اتخذ دونالد ترامب نهجًا منطقيًا وأغلق الرحلات من بؤرة تفشى فيروس ، الديمقراطيون ليس لديهم أى منطق سليم!".

وفى وقت سابق، واصل نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هجومه على المرشح الرئاسى جو بايدن، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، مطالباً إياه بالترشح لرئاسة جمهورية الصين، بعد مساندته لهم خلال العقود الماضية على حساب الولايات المتحدة الأمريكية.

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