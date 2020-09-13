الارشيف / أخبار عالمية

قرار إماراتي بشأن الموظفين في دبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قراره  رقم (25) لسنة 2020 بشأن السِّجل المُوحّد لمُوظّفي حُكومة دبي.

ووفق صحيفة البيان الإماراتية فيهدف القرار الي إيجاد مصدر موثوق لبيانات المُوظّفين، وحصرها، وتصنيفها، وضمان دقّتها وجودتها، وكذلك إدارة ومُراقبة بيانات المُوظفين ضمن إطار مُوحّد، والمُساهمة في عمليّات التخطيط واتخاذ القرارات المُتعلِّقة بالموارد البشريّة على مُستوى حُكومة دبي والجهات الحُكوميّة، والاستجابة لتطبيق سياسات الإمارة نحو التحوّل الذكي.

وبينت الصحيفة الإماراتية أن إصدار هذا القرار يعتمد جيلًا جديدًا من بيانات تخطيط وإدارة رأس المال البشري في إمارة دبي من خلال اعتماد "السجل الموحد لموظفي حكومة دبي"، الذي يأتي ضمن مبادرة "سجلات دبي" التي أطلقتها دبي الذكية مارس الماضي.

وذكرت الصحيفة ان هذا السجل يستند إلى توظيف أحدث علوم البيانات والإمكانات الهائلة التي تتيحها، حيث سيصبح "السجل الموحّد لموظفي حكومة دبي" المصدر الرسمي والوحيد على مستوى الإمارة فيما يتعلق ببيانات موظفي الحكومة.

كما سيدعم الجهات الحكومية في دبي لتحقيق أعلى معدلات مؤشرات الأداء الرئيسية، وسيساعد أيضًا في الإشراف على أي مشاريع يتم إنشاؤها لتلبية احتياجات موظفي الحكومة، والارتقاء بهم من خلال المميزات الممنوحة لهم.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر قرار إماراتي بشأن الموظفين في دبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا