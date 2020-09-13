أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن المنطقة الواقعة على مسافة 16.5 ميل بحري شرق (رأس الجليعة) امتدادا لجزيرة (قاروه) وبمسافة ستة أميال بحرية شرق (رأس الزور) إمتدادا إلى جزيرة (أم المرادم) اصبحت مسرح عمليات.
وأوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان لها اليوم ان القوة البحرية ستقوم بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء في (ميدان الرماية البحري).
ودعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي الجميع ولاسيما مرتادي البحر عدم الاقتراب من المنطقة حرصا على سلامتهم جميعا.
وشددت علي المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر وهواة الصيد والتنزه عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مسرح عمليات.. نداء عاجل من الجيش الكويتي للصيادين ومرتادي البحر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.