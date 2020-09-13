مسرح عمليات.. نداء عاجل من الجيش الكويتي للصيادين ومرتادي البحر

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن المنطقة الواقعة على مسافة 16.5 ميل بحري شرق (رأس الجليعة) امتدادا لجزيرة (قاروه) وبمسافة ستة أميال بحرية شرق (رأس الزور) إمتدادا إلى جزيرة (أم المرادم) اصبحت مسرح عمليات.

وأوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان لها اليوم ان القوة البحرية ستقوم بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء في (ميدان الرماية البحري).

ودعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي الجميع ولاسيما مرتادي البحر عدم الاقتراب من المنطقة حرصا على سلامتهم جميعا.

وشددت علي المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر وهواة الصيد والتنزه عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة.