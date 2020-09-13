الشرطة البيلاروسية توقف نحو 250 شخصا شاركوا فى مظاهرات احتجاجية

وأفادت متحدثة باسم وزارة الداخلية البيلاروسية، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، بأن حوالى 250 شخصا تم توقيفهم فى مختلف مناطق العاصمة، مشيرة إلى أن جميعهم استخدموا أعلاما ورموزا أخرى غير مسجلة وفق النظام المتبع، وشعارات مختلفة المضامين.
وأوضحت المتحدثة أن العدد الإجمالى للمشاركين فى الاحتجاجات فى أنحاء البلاد اليوم لم يتجاوز 3 آلاف.
وتشهد بيلاروسيا أزمة سياسية حادة منذ إعلان السلطات فى 9 أغسطس الماضى عن فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بالانتخابات الرئاسية الأخيرة بعد حصوله على 80% من الأصوات، الأمر الذى رفضت المعارضة الاعتراف به، متهمة السلطات بتزوير نتائج الاقتراع.. وخلفت الاشتباكات بين المتظاهرين والأمن مئات المصابين، فيما اعترفت السلطات بمقتل ثلاثة أشخاص.
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