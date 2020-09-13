وأضاف بومبيو، فى تصريحات أوردتها قناة "العربية"، أن حزب الله استمر فى التخطيط لهجمات إرهابية وجمع التمويل فى أوروبا. كما عبر بومبيو عن ترحيب الخارجية الأمريكية، بعزم صربيا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بومبيو يدعو الاتحاد الأوروبى لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.