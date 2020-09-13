ترامب : إذا فاز بايدن ستنتصر الصين والفوضويون ومشاعل النار

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كما أكد ترامب، عبر تويتر، أنه ترشح أيضا لضمان أن المستقبل سيكون لأمريكا وليس للصين، بحسب تعبيره.
وكرر مجددا قوله: "إذا فزت فستفوز أميركا أما إذا فاز بايدن، فستنتصر الصين، والمشاغبون والفوضويون ومشاعل النار"، داعيا مناصريه إلى التصويت.
وكان الرئيس الجمهورى حشد أنصاره مساء السبت فى ولاية نيفادا فى محاولة لتعبئة الدعم فى ولاية تظهر استطلاعات الرأى تقدم منافسه الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن بها.
وتحدث ترمب أمام حشد ضم آلافا فى مطار خارج رينو حيث وقف الناس متقاربين وفى حالات كثيرة بلا كمامات على الرغم من جائحة فيروس كورونا.
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