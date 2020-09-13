اندلاع حريق ضخم بمستشفى في الكويت.. فيديو

اندلع حريق ضخم اليوم الأحد، في مسجد ومخزن ملاصق لمستشفى هادي، في منطقة الجابرية في الكويت، والذي لم يسفر عن أي إصابات.
وقالت إدارة الإطفاء الكويتية إنه تم السيطرة على الحريق، وأن العمل في المستشفى لم يتأثر على الإطلاق.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحريق، والتي أظهرت تصاعدا كثيفا للدخان.
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