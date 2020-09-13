تحقيقا لمبدأ العدالة.. رسالة هامة من ولي العهد الكويتي للنيابة العامة

كشف النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي أنه تلقي رسالة هامة لدعم أعضاء النيابة العامة في مواجهة القضايا الهامة التي تُعرض أمامهم خلال الفترة الحالية.
وقال النائب العام الكويتي نقلا عن صحيفة القبس الكويتية : تشرفت صباح اليوم الأحد، بمقابلة نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، لتقديم الشكر الجزيل له باسم كافة أعضاء النيابة العامة للدعم الكبير منه لجهاز النيابة العامة لما تتخذه من إجراءات وقرارات في بعض القضايا المتداولة.
وأضاف قائلا : نائب الأمير أكد على استمرار هذا الدعم لتعزيز دور النيابة العامة في تطبيق القانون على الجميع.
وأتم المستشار العسعوسي قائلًا: حرص ولي العهد الكويتي على أن ارساء مبدأ ان الجميع سواسية دون تمييز أمام القانون ولا يوجد كبير أو صغير أمام عدالة القانون.
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