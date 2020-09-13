الأمم المتحدة في الأردن تنفي تغيير طبيعة عمل موظفيها

دوت الخليج :- نفت الأمم المتحدة في الأردن إصدارها أخيراً أي تعميم لموظفيها بشأن فرض تغيير على طبيعة عملهم في ظل الوضع الوبائي بالمملكة.
كما نفت الأمم المتحدة في بيان صحفي اليوم السبت، مزاعم متداولة على منصات التواصل الاجتماعي تدعي أن الأمم المتحدة أبلغت موظفيها بفرض حظر وشيك بناء على تلقيها رسائل رسمية بهذا الصدد.
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