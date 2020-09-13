أخبار اليمن : الشوافي عن طقس اليمن: أمطار رعدية ورياح نشطة

الشوافي عن طقس اليمن: أمطار رعدية ورياح نشطةكشف الفلكي عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات طقس اليمن، ابتداءً من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، متوقعاً تراجع ملحوظ في هطول الأمطار على بعض المناطق.

وأشار الشوافي إلى استمرار هطول بعض الأمطار الرعدية المتفرقة متفاوتة الشدة على المرتفعات الجنوبية غربية واجزاء (بعض المناطق) من المرتفعات الغربية والاحواض الجلبية والسهول الساحلية الماحذية (المثلث صعدة، تعز، لودر وما بينهما من مناطق).

وأوضح الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك رصده دوت الخليج، أن فرص هطول الأمطار المتوقعة ستكون على إب -الضالع- تعز - لحج - ريمة -غرب ذمار -غرب صنعاء - المحويت - شرق الحديدة، مؤكداً ان يغطي الهطول اجزاء/مناطق واسعة من هذة المحافظات، ومن غير المتوقع أن تعم الأمطار كل المناطق.

ولفت الفلكي اليمني إلى حالة الطقس في المحافظات الشرقية والصحاري الداخلية، مؤكداً استمرار الاجواء الحارة، مع نشاط الرياح والتي قد تكون مثيرة للغبار والاتربة خصوصاً من بعد منتصف الاسبوع.

ودعا الفلكي عدنان الشوافي المواطنين الى توخي الحذر.