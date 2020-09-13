 بلومبرج يعتزم ضخ 100 مليون دولار لدعم حملة بايدن في فلوريدا 

يعتزم الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرغ الذي انسحب من سباق ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة 2020، ضخ مئة مليون دولار لمساعدة حملة جو بايدن في ولاية فلوريدا.
ويأتي قرار بلومبرغ في وقت تبخر فيه بشكل كبير التفوق المالي لترامب على خصمه بايدن في وقت سابق من العام الجاري، بعد إنفاقه مبالغ كبيرة على حملته الانتخابية وقفزة في جمع التبرعات للمرشح الديمقراطي.
وقد يغير هذا الدعم المالي الضخم في مرحلة متأخرة من السباق الانتخابي مشهد المنافسة في فلوريدا مركز لآمال ترامب في إعادة انتخابه لولاية ثانية.
ومن المعروف أن بلومبرغ وهو عمدة مدينة نيويورك السابق، قد أنفق مليار دولار على محاولته الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي قبل انسحابه في مارس الماضي لصالح بايدن المنافس الأساسي للرئيس الحالي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة المقررة في 3 نوفمبر.
وتعتبر ولاية فلوريدا إحدى الولايات "المتأرجحة" غير المحسومة في سباق الانتخابات الأمريكية وواحدة من الأكثر كلفة في مواقع المنافسة خلال الحملات الانتخابية.
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