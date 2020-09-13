ترامب: على بلومبيرج أن يبتعد عن السياسة 

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد سلسلة تغريدات على "تويتر"، تساءل فيها عن سبب الدعم الهائل الذي أعلن عنه الملياردير الأمريكي مايك بلومبيرغ لمنافسه جو بايدن.
وكتب ترامب: "في عالم التكنولوجيا فائقة الدقة، لماذا لم يتحد أي شخص ميني مايك بلومبيرغ؟ هذه الأشياء العادية جدا، والتي يفترض أنه عفا عليها الزمن، والتي يبيعها للكثيرين؟ هل استخدم منصبة كرئيس بلدية نيويورك ليخلق ما هو الآن احتكار له؟ فقط أسأل؟".
وأشار في تغريدة أخرى، إلى أنه على بلومبيرغ، أن يوجه اهتماماته بعيدا عن السياسة بعد أن خسر جولة الترشيح للحزب الديمقراطي.
وقال: "اعتقدت أن ميني مايك قد انتهى من السياسة الديمقراطية بعد أن أنفق ملياري دولار، وقدم أسوأ وأقل أداء للمناظرات في تاريخ السياسة الرئاسية. أنهى بوكاهونتاس حياته السياسية في السؤال الأول".
يشار إلى أن وسائل إعلام أمريكية نقلت عن الملياردير الأمريكي مايك بلومبيرغ عزمه إنفاق 100 مليون دولار لمساعدة المرشح الديمقراطي جو بايدن على الفوز بفلوريدا في انتخابات نوفمبر المقبل.
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