قرارات أردنية قاسية لمواجهة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

أعلن أمجد العضايلة وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام عن إتخاذ مجموعة من الإجراءات القاسية لمواجهة زيادة اعداد الاصابة بفيروس كورونا فى البلاد.

وأوضح العضايلة في تصريحات صحفية له ان القرارات تمثلت في تشديد الرقابة على التجمّعات، ومنعها تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة، حيث سيقوم الحكّام الإداريّون، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنيّة بالتعامل بحزم مع كلّ من يقيم المناسبات الاجتماعيّة كالأفراح والعزاء أو أيّ تجمّعات أخرى، والتي تزايدت وبكلّ أسف خلال الأيّام الماضية

وشددت القرارات علي التأكيد على الوزارات والمؤسّسات العامّة والدوائر الحكوميّة بتخفيض عدد الموظّفين لديها إلى الحدّ الأدنى، وبالحدّ الذي يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين؛ على أن يقوم المرجع المختصّ بتدوير الدّوام بين الموظّفين، وتحديد دوام مجموعة منهم عن بُعد، ممّن تلائم طبيعة عملهم ذلك

ونصت القرارات علي الاكتفاء بعقد الاجتماعات في الوزارات والدوائر والمؤسّسات الحكوميّة والهيئات العامّة عن بُعد، وبأقلّ الأعداد الممكنة؛ بما في ذلك جلسات مجلس الوزراء التي سيتمّ عقدها بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل بتقنيّة الاتصال المرئي.

و منعت القرارات الزيارات في المستشفيات حتى إشعار آخر، وإيجاد وسائل تواصل آمنة مع المرضى، وتخفيف التزاحم في المستشفيات بتطوير أساليب التعامل الإلكتروني لتحديد المواعيد والمعالجات.