المسماري: نؤكد على حق الشعب الليبي في التظاهر

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، إن القوات المسلحة الليبية تؤكد على حق الشعب الليبي في التظاهر.
وأضاف المسماري في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "الجيش الوطني الليبي يتعهد بحماية المحتجين وتفويت الفرصة أمام المتسللين لحرف التظاهرات عن مسارها".
وتابع: "الجيش الوطني الليبي يتعهد بحماية المحتجين وتفويت الفرصة أمام المتسللين لحرف التظاهرات عن مسارها".
واستطرد قائلًا: "ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الميليشيات والمرتزقة التي نهبت وعاثت فسادا في ليبيا".
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