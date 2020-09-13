السفير الأمريكى : ندعم كل إجراءات الحكومة العراقية بشأن الاصلاح الاقتصادى

وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية أن تصريحات السفير الأمريكى لدى العراق جاءت خلال اجتماع مع وزير المالية على علاوى فى مكتبه فى بغداد. وقال المكتب الاعلامى لوزير المالية أن علاوى بحث مع السفير الأمريكى آليات تعزيز التعاون الاقتصادى والمالى بين البلدين.

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