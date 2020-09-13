تركيا.. التحقيق مع 36 ألف شخص بتهمة إهانة أردوغان

كشف تقرير نشره موقع "بيرجون" التركي، اليوم الأحد، أن الرئيس رجب طيب أردوغان أمر بالتحقيق مع 36 ألف شخصًا خلال عام 2019، وذلك لاتهامات تتعلق بإهانته.

ومن بين الـ 36 ألف خضع 12 ألف منهم للمحاكمة وتم إدانة 3 آلاف و831 منهم، من بينهم نحو 308 طفلا.

وتضاعف الرقم عن عام 2018 الذي شهد محاكمة 5 آلاف و233 شخصا بتهمة إهانة الرئيس.

وتشير إحصاءات وزارة العدل لعام 2019 عن ملاحقة السلطات 36 ألف و66 شخص خلال عام واحد وخضوع 12 ألف و298 منهم للمحاكمة استنادا إلى المادة 299 من القانون التركي الذي تنص على معاقبة من يهينون الرئيس بالسجن من عام حتى أربعة أعوام وزيادة العقوبة بنسبة السدس في حال ارتكابها علانية.

وقالت صحيفة "زمان" التركية إن الإحصاءات السنوية تعكس زيادة بالآلاف في أعداد من خضعوا للمحاكمة بتهمة إهانة الرئيس ومن تم إدانتهم بهذه التهمة خلال عهد أردوغان مقارنة بالرؤساء السابقين الذين لم يكونوا ينتمون رسميا لأي حزب سياسي.