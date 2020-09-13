الارشيف / أخبار عالمية

وزير الخارجية الإماراتي يصل أمريكا تمهيدا لتوقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وصل منذ قليل، وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد يضم عددا من الوزراء وكبار المسئولين للتوقيع على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وصباح اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المنطقة على أبواب حقبة جديدة بعد التوقيع على اتفاقيتي السلام مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وأضاف: "لدينا الآن اتفاقيتا سلام تاريخيتان مع دولتين عربيتين تم التوصل إليهما خلال شهر واحد.. أنا متأكد أن جميعنا نرحب بهذه الحقبة الجديدة. نحن على أبواب حقبة جديدة".

وتابع نتنياهو: "هذا السلام سيكون مختلفا فهو سلام حار واقتصادي وسياسي، علاوة على أنه سيكون هناك أيضا سلام بين الشعوب".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن الحركة النشطة للرحلات الجوية التي ستشهدها المرحلة المقبلة مع كل من الإمارات والبحرين.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وزير الخارجية الإماراتي يصل أمريكا تمهيدا لتوقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا