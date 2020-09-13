بفستان مكشوف.. شاهد صديقة رونالدو تشعل السوشيال ميديا

شاركت جورجينا صديقة نجم البرتغال كريستيانو رونالدو جمهورها ومتابعيها صورة جديدة عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

خطفت جورجينا الأنظار إليها بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستان أسود لامع جرئ مكشوف الصدر والكتفين وتركت شعرها الأسود منسدلا علي كتفيها بطريقة جذابة وعلقت "انا اراك".



وتُوج البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضى بالسيدة العجوز.

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وتمكن كريستيانو رونالدو هذا الموسم من تسجيل 31 هدفًا في 33 مباراة شارك فيها بالكالتشيو، بينما قدم 6 تمريرات حاسمة.

وفي جميع المسابقات، شارك الدون البرتغالي في 46 مباراة، وسجل 37 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

يذكر أن رونالدو غاب عن جوائز رابطة الدوري الإيطالي سواء كأفضل مهاجم أو أفضل لاعب، بعدما توج شيرو إيموبيلي هداف لاتسيو، بجائزة أفضل مهاجم، وفاز باولو ديبالا بجائزة أفضل لاعب.

