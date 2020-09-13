بسبب كورونا.. إسرائيل تقرر فرض الإغلاق العام لمدة 3 أسابيع

أعلنت حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فرض الإغلاق العام لمدة 3 أسابيع بدءًا من الجمعة القادمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتجاوز العدد اليومي للإصابات الجديدة بكورونا حاجز الأربعة آلاف حالة في إسرائيل يوم الخميس الماضي للمرة الأولى منذ وصول الوباء إليها في فبراير.

وسارعت إسرائيل بفرض تدابير مشددة في شهر مارس، ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبيا لإصابات كورونا، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة بصورة كبيرة. إلا أنها سارعت فى رفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية مايو.

وسجلت إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها 2ر9 مليون نسمة، إجمالا أكثر من 150 ألف إصابة بكورونا، وأكثر من 1100 حالة وفاة، ووصل عدد المتعافين إلى 115 ألفا.