استعدادا للحرب ضد تركيا.. اليونان تشتري معدات عسكرية فرنسية الصنع

تصاعدت المواجهة التركية اليونانية بشأن التنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط ​​منذ أشهر ، منذ أوائل أغسطس، عندما طالبت أثينا أنقرة على الفور بوقف أنشطة التنقيب عن الغاز "غير القانونية" في المنطقة.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن برنامج كبير لشراء الأسلحة للبلاد، والذي ورد أنه تم التوصل إليه خلال محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة الاتحاد الأوروبي في كورسيكا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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"لقد حان الوقت لتعزيز قواتنا المسلحة" بهذه الكلمات نطق ميتسوتاكيس في كلمة رئيسية في مدينة سالونيك الشمالية، مضيفا أن "هذه المبادرات تشكل برنامجًا قويًا سيصبح درعًا وطنيًا".

وأضاف أن اليونان ستشتري 18 طائرة حربية فرنسية الصنع من طراز رافال وأربع فرقاطات متعددة الأغراض وأربع طائرات هليكوبتر تابعة للبحرية ، بالإضافة إلى أسلحة جديدة مضادة للدبابات وطوربيدات بحرية وصواريخ للقوات الجوية.

