شروط قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية ونصائح هامة

سنتعرف على شروط قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية و أنواع السيارات المتاحة به، حيث يقدم بنك التسليف قرض السيارة الذي يصل إلى مئتي ألف ريال سعودي للباحثين عن عمل لتوفير فرصة عمل سريعة للشباب وجميع الفئات، ويسهل هذا القرض على المواطنين الحصول على سيارة بشكل فوري من البنك، وسنتعرف فيما يلي على جميع ما يخص قرض السيارة ونصائح هامة للاستفادة القصوى منه.

قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية

قبل أن نتعرف على شروط قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية يجب أن نتعرف على أهداف هذا القرض المقدم من بنك التسليف ، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قرض السيارة بدون فوائد لجميع المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل والراغبين في الحصول على فرصة عمل، كل ما يهم هنا هو الالتزام بالشروط الذي يحددها البنك ليحصل المواطن على قرض يتيح له شراء سيارة للعمل عليها لحسابه الشخصي وتشمل:

سيارات الأجرة الخاصة.

سيارات الأجرة العامة.

سيارات النقل المدرسي الكبيرة.

يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من القروض المختلفة أيضًا:

قرض الأسرة يصل إلى 30 ألف ريال.

قرض نفاذ يصل حتى 60 ألف ريال لتمويل المشروعات الخاصة وزيادة دخل الموظفين.

قرض آهل الموجه لشباب بهدف إنشاء مشاريع من الصفر ويصل إلى 60 ألف ريال.

قرض ترميم بهدف المساعدة في ترميم وإعادة بناء المنزل.

قرض كنف بهدف إعانة الأسر الفقيرة على تلبية احتياجاتها.

قرض الزواج الذي يستهدف محدودي الدخل والمقبلين على الزواج لمساعدتهم في تغطية متطلبات الزواج.

مميزات قرض السيارة

يتميز قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية والذي يحصل عليه المواطنون بكل سهولة بالآتي:

بدون فوائد.

سهولة التقديم على القرض وقلة الأوراق المطلوبة.

سرع الاستجابة حيث يصل الحد الأقصى إلى شهر فقط ويتم بعدها تحويل المبلغ وغالبًا ما يتم الرد في فترة أقل بكثير.

ويتم بعدها تحويل المبلغ وغالبًا ما يتم الرد في فترة أقل بكثير. يستهدف القرض متوسطي ومحدودي الدخل ولا يحتاج لراتب حيث يتم سداد الأقساط من دخل السيارة حيث يمكن للمواطن بدأ العمل برأس مال صفر والتسديد من دخل السيارة.

أنواع السيارات في قرض السيارة

يتوقف مقدار التمويل الذي يحصل عليه المتقدم على نوع السيارة الذي يختارها والغرض منها وهي من شروط قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية ، يصل الحد الأعلى للقرض إلى 200 ألف ريال، هناك ثلاث برامج يمكن لاستفادة منها:

عند شراء سيارة الأجرة العامة يبلغ حينها أقصى حد 100 ألف ريال. عند شراء سيارة النقل الدراسي يبلغ حينها أقصى حد 150 ألف ريال. عند شراء سيارة النقل المدرسي يبلغ حينها أقصى حد 200 ألف ريال.

يرجى الأخذ بهذه النصيحة الهامة وهي أنه ينصح للمواطن الراغب في الحصول على سيارة أن يقوم بالعمل مع شركة أوبر وكريم الخاصة التي تعمل في مجال النقل والشركات المشابه عبر التطبيقات المختلفة وذلك عن حصول المواطن على سيارة الأجرة الخاصة، وتوفر الشركتين مرتبات مجزية للموظفين وعمل بشكل دائم، وسيساعد ذلك على تسديد أقساط القرض، ويمكن الإطلاع على وظائف شركة كريم في السعودية.

تشمل شروط قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية تحديد نوع السيارة التي يرغب المواطن أو المقيم في شرائها ويتم ذلك طبقًا للجدول الذي أعلن عنه بنك التسليف الذي يتضمن نوع السيارات المتاحة و وسنة الموديل والسعر وثمن القسط الشهري من تاريخ بدأ الدفع، وهو كالتالي:

نيسان – التيما 2019 77,911 ريال سعودي 1289 تايوتا – كامبري 2019 86,122 ريال سعودي 1435 تايوتا – فوتشنر 2020 103,888 ريال سعودي 1731

هيونداي – ازيرا 2020 99,988 ريال سعودي 1666 هيونداي – سنتافيه 2020 98,255 ريال سعودي 1637 هيونداي – H1 89,330 ريال سعودي 1488

أنواع السيارات في قرض بنك التسليف

يرجى ملاحظة أن الأقساط المذكورة بالأعلى بحيث تكون فترة السداد على 60 شهر.

وقام بنك التنمية الاجتماعية بإضافة سيارة نيسان – أكستيرا موديل 2019 إلى أنواع السيارات بسعر بلغ 80,620 ريال سعودي بقسط شهري بلغ 1343 ريال مقسم على خمس سنوات كما ذكرنا.

يمكن للمواطنين أيضًا الباحثين عن سيارة بسعر مناسب الحصول على أرخص سيارة في السعودية 2020 قيمة مقابل سعر.

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شروط قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية

أما عن شروط قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية فيجب على المواطن الذي يرغب في الحصول على السيارة من بنك التسليف أن يستوفي هذه الشروط وهي كالتالي:

يتم التقديم على القرض من أقرب فرع من فروع بنك التنمية الاجتماعية.

يتم مراجعة الطلب في مدة قد تبلغ شهر، ويجب على المتقدم متابعة الإجراءات في مدة لا تتجاوز شهر بعد تقديمه وإلا سوف يتم إلغاء الطلب.

يقوم بنك التسليف بالحصول على المعلومات الائتمانية الخاصة بالمواطن ليعرف تاريخ السجل الخاص به.

عند سداد قيمة القرض كامل في بنك التسليف يحق حينها للمواطن الحصول على قرض آخر لشراء سيارة أخرى.

يتم إخلاء طرف الحاصل على القرض بعد نقل ملكية السيارة بهد السداد الكامل.

أن يعمل المتقدم على القرض على السيارة بنفسه ولا يسلمها لغيره.

من أهم شروط قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية (بنك التسليف) أيضًا تلك الخاصة بصلاحيات البنك وهي كالتالي:

يمكن للبنك أن يقوم باسترجاع السيارة والحجز عليها عند حدوث خرق في شروط القرض مثل أن يعمل شخص آخر على السيارة أو استخدام السيارة في غير العمل أو عدم تسديد أقساط القرض.

البنك ليس مسئولًا عن المخالفات المرورية والجنائية التي تأتي على السيارة.

البنك ليس مسئولًا عن رسوم عدم تجديد الائتمان.

يقدم بنك التسليف أيضًا قرض آهل لتمويل الأسر محدودة الدخل بدون فوائد.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض السيارة

بعد أن تعرفنا على شروط قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية سنتعرف على المستندات التي يجب أخذها للبنك عن التقديم وهي كالتالي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم.

رقم حساب الآيبان IBAN الخاص بالتقدم.

رقم الجوال الخاص بالمتقدم المسجل في موقع أبشر الإلكتروني.

عنوان السكن الخاص بالتقدم بالتفصيل كما هو.

الأوراق المطلوب لموظف القطاع الخاص في شروط قرض السيارة بنك التنمية الاجتماعية

من شروط قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص إرفاق مستندات في الطلب على القرض وهذه المستندات كالتالي:

ورق تعريف بالراتب الخاص بالعامل في القطاع الخاص.

كشف حساب لآخر 3 رواتب حصل عليها من العمل عن طريق البنك.

شهادة ( مدد و أجور – الأجر الخاص للاشتراك ) من التأمينات الاجتماعية.

يمكن للباحثين عن عمل داخل المملكة أن يستفيدوا البرامج الأخرى التي تقدمها الحكومة السعودية لتوفير وظائف بطرق مختلفة تناسب كل فرد وقدراته حيث تقدم الحكومة الخدمات التالية:

برنامج حافر الذي يعتمد على صرف إعانة (راتب شهري 2000 ريال) لمدة عام كامل وخلال هذا العام يدخل المتقدم برنامج تدريبي يؤهل المتقدم إلى سوق العمل ويتم توظيفه مباشرة بعد الانتهاء.

برنامج ساند الذي يعمل على دعم العاملين في القطاع الخاص أصحاب المرتبات المحدودة.

نصائح هامة قبل أخذ قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية

بعد أن تعرفنا على شروط قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية سنتعرف على نصائح أكثر أهمية وهي النزول إلى أرض الواقع من خلال المستفيدين من القرض بالفعل والذين عملوا لسنة منذ إطلاق القرض وكانوا من أوائل المستفيدين، ينصحون بعدم الاعتماد على القرض بحيث يكون مصدر دخل رئيسي بل الاعتماد عليه كمصدر دخل إضافي مع وجود عمل أو معاش كمصدر دخل ثابت.

يرجع المستفيدون السبب في الاعتماد على دخل السيارة في قرض سيارة الأجرة إلى الأقساط وعدم ضمان كفاية الدخل منها بشكل مريح ومرضي، وينصحون بهذا القرض للأصحاب المعاشات والعمل الذين يحصلون على راتب، وينصحون بالعمل في أوبر وكريم بعد الدوام، وينصحون بفتح مشروع خاص، كم اشتكى البعض من صعوبة الحصول على كفيل للقرض ليس لديه التزامات مالية.

يمكن الدخول إلى موقع بنك التنمية للإطلاع على تفاصيل أكثر عن القرض وباقي خدمات البنك مثل قرض آهل وقرض الأسرة وقرض ترميم وقرض كنف وغيرها.

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذا المقال على قرض سيارة الأجرة من بنك التسليف ، وتعرفنا أيضًا على شروط قرض سيارة الأجرة و أنواع السيارات في قرض بنك التنمية والمدى التمويلي المتاح به، وتعرفنا على شروط البنك وطريقة التقديم على القرض والأوراق المطلوبة للتقديم عليه.