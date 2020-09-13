الجيش الليبي يتعهد بحماية المتظاهرين ويحذر من المندسين

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، يوم الأحد، تعهد القوات المسلحة بحماية المحتجين، وذلك لتفويت الفرصة أمام من يتسللون لحرف التظاهرات عن مسارها.

ودعا اللواء المسماري، خلال مؤتمر صحفي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الميليشيات والمرتزقة التي نهبت وعاثت فسادا في ليبيا.

وأضاف أن القيادة العامة للجيش "وهي تتابع كل هذه الأزمات المفتعلة"، في إشارة إلى غلاء الأسعار وتفشي الفساد ووباء كورونا، "تؤكد حق الشعب في التظاهر".

وأورد أن الجيش يقف بجانب الشعب حتى يحقق مطالبه العادلة وبحقوقه، وعلى رأسها الأمن بكافة أشكاله.

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وأشار المسماري إلى أن الجيش الوطني الليبي يحث المحتجين على أن يتظاهروا في الساحات والميادين، على أن يقوموا بذلك في وضح النهار حتى يتم تأمين المظاهرات بشكل جيد.

وشدد على الالتزام بهذه الخطوات سيفوت الفرصة على المخربين والمناوئين لقيام الدولة، وذلك عن طريق استغلال المظاهرات من أجل التدمير وسرقة الممتلكات العامة والخاصة.

وحث الجيش الوطني الليبي، المتظاهرين على الانتباه إلى "المندسين" من العناصر التكفيرية والإخوانية التي تتسلل وسط المتظاهرين من أجل ضرب الأجهزة الأمنية والحكومية.

ووجه الجيش تحتية لشباب المدن الذين رفضوا التخريب واستغلال المظاهرات من "قبل العدو"، مثل بعض الشباب الذين بادروا إلى حماية مبنيي البلدية ورئاسة الوزراء في مدينة بنغازي.