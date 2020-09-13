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إسرائيل تفرض عزلا عاما لثلاثة أسابيع بسبب كورونا 

0 نشر
محمد بدر 2020-09-13 19:35 0 تبليغ

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وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس السبت أنها سجلت 3962 إصابة جديدة بفيروس "" بينما تم الإبلاغ عن 492 حالة خطيرة، وذكرت الوزارة فى بيانها الذى أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الالكترونى، أن حصيلة الوفيات بلغت 1101 حالة بعد تسجيل 24 حالة جديدة.

يُشار إلى أن إجمالى عدد إصابات كورونا فى إسرائيل منذ بدء تفشى الوباء قد بلغ 150 ألفا و504 حالة.

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