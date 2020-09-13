متظاهرون إسرائيليون يغلقون مدخل مطار بن جوريون لمنع سفر نتنياهو لواشنطن

تظاهر مئات الإسرائيليين ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأغلقوا مدخل مطار بن جوريون لمنعه من السفر إلى واشنطن، مشيرين إلى أنهم لن يغادروا الساحات حتى يستقيل، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





ونشرت قناة "روسيا اليوم" بثًا مباشرًا للتظاهرات التى اندلعت مساء اليوم الأحد. ويستعد نتنياهو للسفر إلى واشنطن، لتوقيع اتفاقية السلام مع الإمارات والبحرين، غدا الاثنين، والتى تم إعلانهما فى بيانات ثلاثية مشتركة، مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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