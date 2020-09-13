إسرائيل تفرض الإغلاق "الصارم" لـ3 أسابيع لاحتواء كورونا

أعلنت إسرائيل، يوم الأحد، إعادة فرض الإغلاق التام لمدة 3 أسابيع، لاحتواء فيروس كورونا المستجد، بعد ارتفاع الحالات الخطيرة للمصابين بالفيروس، في الأيام الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتانياهو "اليوم قرّرت الحكومة فرض إغلاق صارم لمدة 3 أسابيع قابلة للتمديد".

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، الأحد، عن تسجيل ارتفاع مقلق بعدد الإصابات الخطيرة والتي بلغت 513 حالة بينهم 139 يستعينون بأجهزة تنفس، فيما بلغت الحالات المتوسطة ا206 إصابة.

وحذر تقرير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي صباح الأحد من انتشار الفيروس في إسرائيل، وذكر أن "سرعة انتشاره هي الأعلى خلال الشهرين الماضيين، وحتى أنه كانت نسبة تسارع عالية خلال الأسبوع الأخير، ونشدد على أن نسبة الفحوصات الإيجابية هي من الأعلى عالميا".

كما حذر التقرير من أن "قدرة استيعاب المستشفيات للمرضى انخفضت بشكل كبير، مما يشكل خطرا على استقرار النظام الصحي".