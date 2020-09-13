الاستخبارات البريطانية تحذر من صاروخ روسى يحلّق بمدى وزمن لا محدودين

ونقلت صحيفة "صندى تليجراف" عنه: "موسكو تختبر صاروخا يعمل بالطاقة النووية وبمجال تأثير شامل غير محدود، وسيسمح بتوجيه ضربات من اتجاهات غير متوقعة".

وبحسب "روسيا اليوم" ، أضاف هوكينهال فى إفادة إعلامية فى المركز الاستخباراتى لتحالف العيون الخمس الذى يضم وكالات استخبارات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا : "لقد درسوا الغرب بعناية، لمعرفة المكان الأفضل للاستثمار، لخلق المزيد من المشاكل لنا".

وأشار إلى الاستثمار الروسى الكبير فى تطوير أسطول الغواصات ووسائل الوصول إلى أعماق البحار.

وفى رسالته إلى الجمعية الفدرالية عام 2018، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن أحدث أنواع الأسلحة الاستراتيجية فرط الصوتية، وبينها صواريخ "كينجال" و"أفانغارد" و"بوريفستنيك"، وعن الليزر القتالى "بيريسفيت"، والغواصة غير المأهولة "بيسيدون" التى تعمل بالطاقة النووية، ودخول بعض هذه الأسلحة الخدمة فى الجيش الروسى.