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عمدة لوس أنجلوس ينتقد ترامب بسبب طريقة تعامله مع حرائق كاليفورنيا 

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انتقد عمدة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، إريك غارسيتي، الرئيس دونالد ترامب بسبب طريقة تعامله مع الحرائق الكبيرة في ولاية كاليفورنيا، ونفيه أن يكون تغير المناخ سببا فيها.
وفي حديثه مع قناة "سي إن إن"، أشاد غارسيتي بالمسؤولين الفدراليين، لكنه قال إن القيادة "في أعلى المستويات" بحاجة لأن تكون أقوى، مضيفا أن ترامب يجب أن يركز على مساعدة الأمريكيين بغض النظر عن الحزب الذي صوتوا لصالحه.

وكان ترامب أعلن حالة الطوارئ القصوى بكاليفورنيا في شهر أغسطس، لكنه أشار أيضا إلى أن حرائق كاليفورنيا سببها سنوات من سوء إدارة قطاع الغابات.

ودمرت الحرائق نحو 100 من الغابات عبر الغرب الأمريكي، مساحتها تعادل مساحة ولاية نيوجيرسي، ووضع نصف مليون شخص في حالة تأهب لإجلائهم في ولاية أوريغون.

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