آلاف المتظاهرين يتجهون إلى وسط العاصمة البيلاروسية

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أنه تم تطويق ساحة القصر من قبل قوات حفظ النظام وقوات الجيش، كما تم تجهيز خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

من جانبها، قامت عناصر الشرطة بإغلاق الطريق المؤدية إلى ساحة نيزوفيسيموست (الاستقلال)، حيث توجد المبانى الحكومية الرئيسية.

وبدأت احتجاجات المعارضة فى بيلاروسيا فى 9 أغسطس، بعد الانتخابات الرئاسية، التى فاز بها للمرة السادسة الزعيم البيلاروسى الحالى ألكسندر لوكاشينكو، وحصل، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية، على 80.1 بالمئة من الأصوات.