صفقة بالم بيتش..هل اشترى بوتين قصر ترامب الفاخر متخفيًا؟

قال المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايكل كوهين، إن ترامب يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان وراء بيع قصره المهول في بالم بيتش بربح 54 مليون دولار.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اشترى ترامب القصر في عام 2004 بأكثر من 41 مليون دولار وواجه مشكلة في بيع العقار المترامي الأطراف الذي تبلغ مساحته 62 ألف قدم مربع.

في عام 2008، تم شراؤها أخيرًا من قبل ملك الأسمدة الروسي دميتري ريبولوفليف مقابل 95 مليون دولار، أي ما يقرب من ضعف الذي دفعه ترامب ثمنها، الذي ربح أكثر من 50 مليون دولار.

قال كوهين إن ترامب أخبره أنه يعتقد أن المشتري الحقيقي هو بوتين في الصفقة التي تمت قبل رئاسته، وقال كوهين في برنامج "راشيل مادو شو" الأسبوع الماضي:"لا أعرف ما كان يفكر فيه .. إنه يعتقد أن كل الأوليجارشية الروسية هم في الأساس بيادق من فلاديمير بوتين، فهو يعتقد أنه يسيطر عليهم جميعًا".

قدم كوهين تفاصيل اعتقاد ترامب بأن بوتين موّل الصفقة سرا في كتابه الجديد "Disloyal: A Memior"، الذي صدر في 8 سبتمبر.

حُكم على كوهين، المحامي المفصول الذي عمل محاميًا لترامب من 2006 إلى 2018 ، بالسجن ثلاث سنوات في 2018 بتهمة التهرب الضريبي وانتهاكات تمويل الحملات.

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وفي مايو، أُطلق سراحه مبكرًا بسبب مخاوف بشأن الوباء ليقضي بقية عقوبته تحت الإقامة الجبرية.

وأضاف: "إنه يعتقد أن بوتين يسيطر على روسيا بأكملها وكل ثرواتها وأي شيء، مثل شراء هذا المنزل، يجب أن يكون بموافقة فلاديمير بوتين".

وبحسب ما ورد، تم التحقيق في صفقة قصر بالم بيتش "المراوغة" في تقرير مولر بشأن ترامب، لكن لم يتم الكشف عن نتائجها في التقرير النهائي.

في وقت البيع ، قال ريبولوفيف، الذي جمع ثروة من أسمدة البوتاس ، من خلال متحدث: "هذا الاستحواذ هو ببساطة استثمار في العقارات من قبل إحدى الشركات التي لدي مصلحة فيها"، وفقًا لصحيفة سياتل تايمز.

وأشار إلى أنه ليس لديها أي خطط للعيش في الولايات المتحدة على الرغم من شراء العقار الضخم وتم نقل ملكيته لاحقًا إلى صندوق ائتماني.