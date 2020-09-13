عضو بالوفد الليبي: ندرس منح تأشيرات لدخول العمالة المصرية إلى ليبيا

قال النائب سعد بن شرادة، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، والذي شارك في الحوار الليبي-الليبي، مع مجلس النواب في القاهرة، اليوم، إن الوفود بحثت دخول العمالة المصرية إلى ليبيا.

وأضاف بن شرادة في تصريحات لوكالة "سبوتنك": "الوفد الليبي اتفق مع اللجنة العليا المعنية بالملف الليبي على تسهيل الحصول على التأشيرات".

وتابع: " الخطوات المصرية تمثل أهمية كبيرة للداخل الليبي وبخاصة الغرب الذي سينظر لهذه الخطوة بإيجابية كبيرة عكس الفترة الماضية".

وعقد في العاصمة القاهرة، يوم الخميس الماضي، لقاءات بين قيادات سياسية واجتماعية من مختلف المناطق الليبية، وتحديدا قيادات من مختلف المناطق الغربية وأخرى ممثلة عن قوات عسكرية من الغرب، وأعضاء من الأعلى للدولة.

وقال إن المحادثات في القاهرة أكدت ضرورة التمسك بالمبادئ الوطنية المتمثلة في وحدة التراب الليبي واستقلال البلاد وسيادتها.

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وأضاف أن محادثات القاهرة دعت إلى ضرورة التوصل إلى آليات لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا والدفع بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تدعم الحوار الليبي، مشددًا على تمسكها بالحل السلمي.

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأرميني في القاهرة، إن بلاده تثمّن كل الجهود المبذولة لحل الأزمة في ليبيا، متمسكة بحل سياسي ليبي ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن هناك تدخلات خارجية تسعى لخدمة سياسات توسعية من بعض الأطراف، وهي لا تخدم جهود حل الأزمة، محذّرًا من الاعتماد على تلك الأطراف لأنها تعمل على تزكية الصراع وزيادة معاناة الشعب الليبي.

وتابع : "نسعى إلى هدف لابد أن يتحقق في أقرب وقت ممكن، وتدخل مصر كان هدفه تثبيت الوضع العسكري وعدم تفاقمه، وإتاحة الفرصة أمام كافة الأطياف الليبية للارتكان إلى حل سلمي ليبي ليبي".