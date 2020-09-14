أمريكا تسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة و807 وفيات بكورونا

وأشارت إلى تسجيل 807 حالات وفاة ليصل إجمالى الوفيات إلى 193195.
وأكدت، أن الإحصاء يشمل حالات الإصابة والوفيات بمرض "كوفيد-19"، حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس السبت، مقارنة بتقرير اليوم السابق.
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التى تصدرها كل ولاية على حدة.
وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، تليها الهند والبرازيل.
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