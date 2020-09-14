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أمريكا تسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة و807 وفيات بكورونا

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محمد بدر 2020-09-13 23:38 0 تبليغ

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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنها سجلت 40423 إصابة جديدة بفيروس ليصل إجمالى الإصابات فى البلاد إلى ستة ملايين و467 ألفا و481 حالة، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".

وأشارت إلى تسجيل 807 حالات وفاة ليصل إجمالى الوفيات إلى 193195.

وأكدت، أن الإحصاء يشمل حالات الإصابة والوفيات بمرض "كوفيد-19"، حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس السبت، مقارنة بتقرير اليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التى تصدرها كل ولاية على حدة.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، تليها الهند والبرازيل.

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