في قضية مشاهير السوشيال ميديا.. قرار عاجل للنيابة الكويتية

أصدرت النيابة العامة الكويتية قرارا جديدا بشأن مشاهير السوشال ميديا المتحفظ عليهم،و المتهمين في قضايا غسل الأموال الأخيرة.

وألزمت النيابة العامة الكويتية في قرارها المتهمين بضروة تسليم جميع الفواتير الخاصة بالمبالغ المشبوهة التي ادعوا أنها أرباح نتيجة أعمال خاصة.

ووفق ماذكرته صحيفة القبس الكويتية فقد تم تقدير هذة الأموال بــ 30 مليون دينار كويتي أي ما يعادل (98 مليون دولار).

وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادره ان الهدف من تسليم جميع الفواتير هو حصرها بشكل كامل، مشيرة إلى أن الأموال المحصلة التي لا فواتير أو سند لها ستدخل ضمن جريمة غسل الأموال.

وأبانت الصحيفة أن بعض المتهمين قالوا أثناء التحقيقات: من المستحيل استخراج تلك الفواتير، كونها تعود إلى سنوات ماضية، حيث برر أغلبهم بأنهم كانوا يمارسون أعمالهم بشكل غير منظم.