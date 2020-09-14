ترامب يوقع طلبا جديدا لخفض أسعار الأدوية لكبار السن

وفي تغريدة ظهر يوم الأحد، كتب ترامب: "سيضمن طلب الدولة الأولى بالرعاية لبلدنا نفس السعر المنخفض الذي تقدمه شركات الأدوية الكبرى إلى البلدان الأخرى".

وأضاف "لقد ولت أيام الحرية العالمية على حساب أمريكا وبدأت الأسعار تتراجع بسرعة! كما أنهت للتو جميع الحسومات الممنوحة للوسطاء، ما أدى إلى خفض الأسعار بشكل أكبر".

وكانت تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد مختصرة عن تفاصيل أمره الأخير الذي يستهدف تجارة الأدوية، لكن النص المنشور على موقع البيت الأبيض على الإنترنت أوضح أن نظام الرعاية الطبية لمن هم فوق 65 عامًا لن يدفع ثمن الأدوية أكثر من أي دولة متقدمة أخرى.

ولم يكشف الرئيس عن تفاصيل الأمر في تغريدته، لكن نص الأمر على موقع البيت الأبيض أوضح أن نظام Medicare الممول اتحاديًا لمن هم فوق 65 عامًا سيدفع فقط "سعر الدولة الأكثر رعاية" - أو أدنى مستوى متاح في أي دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تتمتع بمستوى "مشابه" من التنمية الاقتصادية. الأمر ليس الخطوة الأولى التي يتخذها ترامب ضد شركة الأدوية الكبرى. ففي يوليو، وقع أربعة أوامر مصممة لخفض أسعار الأدوية التي تستلزم وصفة طبية، بما في ذلك السماح بتخفيضات واستيراد منتجات أرخص من الخارج. وفي عام 2018، اتهم الشركات الأجنبية بالتلاعب في الأسعار في السوق الأمريكية، وفرض رسوم أعلى على الأدوية مقارنة بالدول الأخرى. Advertisements وقال: "لعقود من الزمان، قامت دول أخرى بتزوير النظام بحيث يتم تحميل الأمريكيين رسومًا أعلى بكثير مقابل نفس العقار بالضبط". وستتم محاسبة شركات الأدوية في الدول الأجنبية على كيفية تزوير النظام ضد المستهلكين الأمريكيين. وردت الهيئة التجارية للبحوث الصيدلانية والشركات المصنعة في أمريكا، حيث أصر الرئيس التنفيذي ستيفن جي أوبل: "تخلق الإدارة حافزًا كبيرًا للاستثمار في أبحاث وتصنيع الأدوية البيولوجية في الولايات المتحدة. زانتقد ترامب الإعلانات التليفزيونية لشركة الأدوية التي زعمت أن سياساته سترفع الأسعار للمسنين، وغرد: "ما فعلته سيؤدي إلى خفض الأسعار بنسبة 50٪ على الأقل، وشركة Big Pharma ليست سعيدة بذلك". وجاء في مقدمة الأمر أن "الأمريكيون يدفعون للفرد مقابل الأدوية الموصوفة أكثر مما يدفعه سكان أي دولة متقدمة أخرى في العالم"، ومن غير المقبول أن يدفع الأمريكيون أكثر مقابل نفس الأدوية، التي تُصنع غالبًا في نفس الأماكن بالضبط". وشددت على أن "حكومات الدول الأخرى تنظم أسعار الأدوية من خلال التفاوض مع مصنعي الأدوية لتأمين أسعار منافسة، تاركة الأمريكيين لتعويض الفارق - دعم الابتكار والأدوية منخفضة التكلفة بشكل فعال لبقية العالم".

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