قرار مشئوم في إسرائيل يتزامن مع رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

ويخضع نتنياهو وموظفوه لإجراءات صارمة للغاية خلال رحلتهم التي تستغرق ثلاثة أيام إلى الولايات المتحدة وفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست، ولن يُسمح لموظفي نتنياهو بالسفر إلا إذا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا وسيُطلب منهم ارتداء أقنعة ووسائل التواصل الاجتماعي. وسيقيم جميع الموظفين والمراسلين في نفس الفندق ولن يُسمح لهم بالسفر في العاصمة، وسيعودون إلى إسرائيل على الفور بعد انتهاء حفل التوقيع الرسمي في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.

وتحث وزارة الخارجية الأمريكيين على "إعادة النظر في السفر إلى إسرائيل"، مشيرة إلى أن "حظر دخول جميع الأجانب، بما في ذلك المواطنون الأمريكيون، لا يزال ساريًا".

وارتفعت الحالات في إسرائيل بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، بالاضافة إلى 4158 حالة جديدة في اليوم الأخير بعد تسجيل رقم قياسي بلغ 4429 حالة يوم الجمعة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز. Advertisements وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي إن مسؤولي الصحة "رفعوا العلم الأحمر" بشأن زيادة العبء على المستشفيات بسبب زيادة عدد الحالات، ما دفع مجلس الوزراء للتصويت على إعادة الدخول في إغلاق مؤقت. وسيُمنع الإسرائيليون من السفر لمسافة تزيد عن 500 متر من منازلهم وستقتصر الحشود على 10 أشخاص في الداخل و 20 في الهواء الطلق، لكن الأسواق والصيدليات ستظل مفتوحة مع اتخاذ قرارات بشأن أماكن العبادة ، وفقًا لصحيفة هآرتس. ويأتي القرار في وقت مشؤوم بالنسبة لنتنياهو حيث من المقرر أن يسافر إلى واشنطن العاصمة للتوقيع على اتفاق سلام مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين حيث ستعترف الدولتان العربيتان رسميًا وتطبع العلاقات مع الدولة اليهودية الوحيدة في العالم.

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