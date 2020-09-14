نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشار رئيس مجلس النواب الليبي يكشف نتائج مفاوضات المغرب (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف فتحي عبد الكريم المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، تفاصيل المفاوضات الليبية الليبية التي أجريت في المغرب.

وقال "عبد الكريم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، إن الاجتماعات كانت إيجابية وانتهت بالتوافق بين الأطراف، مشيرا إلى أن اللجان المشتركة في الاجتماع أصدرت بيانا أكدت فيه إيجابية المفاوضات.

وتابع، أن الأوضاع في ليبيا سيئة للغاية، وهناك معاناة من انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، فضلا عن غلاء الأسعار، وعدم توافر السيولة المالية بالبنوك، وهو ما يؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة، مؤكدا أن تدخل تركيا في ليبيا يدعم الجماعات الإرهابية.

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وأشاد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، بجهود مصر لحل الأزمة الليبية عبر وضع خطوط حمراء.

وفي وقت سابق، قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تعزز كل الجهود المبذولة للتوصل إلى حل ليبي يؤدي إلى خروج ليبيا من الأزمة، وهناك جهود تبذل وحوارات تتم سواء في المغرب وحوارات مستمرة بشكل مباشر، وغير مباشر تيسر لها مصر بين كافة الفرقاء الليبيين، مشددا على أن مصر ليس لديها أي تحفظ في هذا الصدد.

وحذر وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني بالقاهرة، من الاعتماد على الأطراف الخارجية في الأزمة الليبية، مؤكدا أنها تعمل على تزكية الصراع وزيادة معاناة الشعب الليبية، متابعا: "نسعى إلى هدف لابد أن يتحقق في أقرب وقت ممكن، وتدخل مصر كان هدفه تثبيت الوضع العسكرى وعدم تفاقمه وإتاحة الفرصة أمام كافة الأطياف الليبية للارتكان إلى حل سلمي ليبي ليبي".