308 آلاف حالة.. الصحة العالمية تعلن حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا اليوم

وحسمبا أفادت وكالة أنبا "رويترز"، ذكرت المنظمة على موقعها أن الهند والولايات المتحدة والبرازيل سجلت أكبر الزيادات، لإصابات ووفيات كورونا. وزاد العدد اليومى للوفيات بواقع 5537 ليصل الإجمالى إلى 917 ألفا و417 وفاة بأنحاء العالم.

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