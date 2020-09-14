بلومبرج يقرر إنفاق 100 مليون دولار على حملة بايدن للرئاسة الأمريكية

أعلن الملياردير الامريكي مايك بلومبرج، إنفاق 100 مليون دولار، لدعم حملة مرشح الانتخابات الرئاسية الامريكية، جو بايدن في فلوريدا .
ووفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، قرر بلومبرج، هذا القرار عقب إعلان الرئيس الأمريكي إمكانية استخدامه جزء من ثروته في تمويل حملته الانتخابية.
وقال كيفين شيكي، مستشار بلومبرج، إن التصويت يبدأ في 24 سبتمبر في فلوريدا، لذا فإن الحاجة إلى ضخ رأس مال حقيقي في تلك الولاية بسرعة هو حاجة ملحة.
وفاز ترامب في فلوريدا قبل أربع سنوات، وهو يعول على مشاركة قوية للناخبين الجمهوريين في هذه الولاية، التي يمتلك فيها مقرا، غالبًا ما يقصده لقضاء الوقت فيه.
ويتقدم بايدن على ترامب في غالبية استطلاعات الرأي وخاصة في ولاية فلوريدا، التي تعد ولاية حاسمة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
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